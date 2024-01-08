“تركونا وحدنا”.. أسير إسرائيلي لدى سرايا القدس يوجه رسالة إلى حكومة الاحتلال (فيديو)

دعا الأسير الإسرائيلي في غزة إلعاد كتسير إلى عقد صفقة مع المقاومة الفلسطينية لتبادل الأسرى، وذلك في رسالة نشرتها “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التي تتحجز كتسير.

وقال كتسير، في الفيديو المنشور مساء الاثنين، إنه يبلغ من العمر 47 عام ويقيم في كيبوتس نير عوز وإنه أسير لدى سرايا القدس منذ ثلاثة أشهر، مضيفا أن أن تاريخ تسجيل مقطع الفيديو هو 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح أنه علم بمقتل صديقه الأسير تامير هدار، الذي قتل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن طريق الراديو، معربا عن أسفه لمصير هدار.

ووجه كتسير رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب قائلا: “تركتموني في الأسر وتركتموني أواجه الموت في السابع من أكتوبر، والآن تريدون أن تتركوني لثلاثة شهور في غزة “.

وأضاف: “لقد رأيت قريبي يموت ومازلت على قيد الحياة بمعجزة. لا تقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي، هذا غير صحيح”.

وذكر الأسير الإسرائيلي أنه مشتاق جدا لعائلته وللعودة إلى المنزل، مضيفا أن كل يوم ما يزال فيه على قيد الحياة هو “أشبه بالمعجزة”.

وقال: “أريد أن يعيدونني وجميع المختطفين (الأسرى) وأن يوقفوا حرب الإبادة”.

وأضاف: “أعيدوني إلى البيت، اتركوا كل الهراء والقصص ولا تنسونا ولا تتركونا هنا. نحن نموت هنا وفي كل يوم تستمر فيه الحرب يموت المزيد من الجنود ويقتل المزيد من الأسرى”.

وتابع: “أوقفوا الحرب وأعيدوا الأسرى إلى أهلهم بسلام”.

ودعا الأسير الإسرائيلي، نتنياهو ومجلس الحرب إلى عقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس والمقاومة لإعادة الأسرى إلى عائلاتهم.

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها لن تعقد أي صفقة لتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي قبل الوقف الشامل لإطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.