رئيس وزراء قطر: من المؤلم وصولنا لمرحلة الاعتياد على صور الدمار والقتل والكارثة غير المسبوقة في غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأحد، إن الاعتياد على صور الدمار والقتل ومشاهد الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة مؤلم.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالدوحة، أن الأطفال والنساء والمدنيين من الضحايا “إلى مجرد أرقام تمر علينا في نشرات الأخبار”.

وتابع “ما نشهده اليوم يعتبر امتحانا كبيرا لإنسانيتنا، ويحتم علينا ألا نستسلم لتطبيع هذا المشهد الذي نراه يوميا على شاشات الأخبار، فما زالت المستشفيات تستهدف والمدارس تقصف، والنازحون يقتلون”.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم في الدوحة:

من المؤلم أننا وصلنا إلى مرحلة اعتدنا فيها صور الدمار والقتل ومشاهد الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وتحوّل الأطفال والنساء والمدنيين من الضحايا لمجرد أرقام.

يعتبر… pic.twitter.com/Xl82AYOOFc — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 7, 2024

في شأن آخر، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن اغتيال أحد كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” (صالح العاروري)، “يمكن أن يعقد” على المفاوضات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ولفت إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة “جارية وتمر بتحديات”.

وأضاف: “جهودنا تتركز حاليا على وقف القتال في غزة، والتأكيد على أن غزة جزء من الأرضي الفلسطينية، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية ووحده الشعب الفلسطيني من يملك القرار فيها”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية 🔗لقراءة المزيد : https://t.co/2gHZfsDCS9#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Asqxfn0UaN — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 7, 2024

وردا على سؤال بشأن تأثيرات اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري، في بيروت، قال: “فيما يتعلق بالمفاوضات، وهي جارية، نعم تمر بتحديات، وبالطبع قتل أحد كبار (قادة) حماس يمكن أن يؤثر على هذه العملية المعقدة”.

واستدرك “لكننا لا نستسلم ونتحرك للأمام، ونستمر في نقاشات مع كافة الأطراف ونحاول الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن، يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة، وزيادة المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والسجناء”.

وأوضح أن “المباحثات مع بلينكن تطرقت لأهمية وقف الحرب في غزة، ومفاوضات الأسرى والسجناء وسبل الوصول لهدنة إنسانية جدية بالقطاع، وبحث محاولة منع اتساع رقعة الصراع والتطورات الأخيرة في سوريا ولبنان والبحر الأحمر”.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم في الدوحة:

على الرغم من أهمية البحث عن حلول مستدامة للسلام في المنطقة، إلا أن التركيز يجب أن ينصب الآن على وقف القتال، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية… pic.twitter.com/wSSWYeM43T — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 7, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، شدد رئيس وزراء قطر على “ضرورة الوصول لوقف إطلاق النار في غزة، والذي من شأنه أن يعمل على تهدئة المنطقة وعدم توسيع الصراع وعدم دخول المنطقة في منحى خطير”.

وأوضح أن جهود دولة قطر تمثلت منذ اليوم الأول للمواجهات في غزة في التواصل عن كثب مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية سعيا لخفض التصعيد وحقن الدماء ومعالجة المسائل الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والسجناء، وإيصال المساعدات العاجلة.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم في الدوحة:

نثمن علاقاتنا مع الولايات المتحدة والشراكة والتعاون المستمر بين بلدينا، ونشكركم على دعمكم المستمر لجهودنا المنصبة حالياً للوصول إلى هدنة وإطلاق سراح الأسرى… pic.twitter.com/uPXghATGCv — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 7, 2024

وأشار إلى إجلاء أكثر من 280 مصابا من قطاع غزة إلى الدوحة، وإرسال 59 طائرة تحمل 1850 طنا من المساعدات الإنسانية، تتضمن مستلزمات إيواء ومواد غذائية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.