سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: مسيرات الاحتلال تقصف مستشفى الأقصى.. وصحة غزة: إخراجها عن الخدمة حكم بالإعدام على الآلاف

مدة الفيديو 02 minutes 06 seconds
8/1/2024

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج مشفى “شهداء الأقصى” عن الخدمة بمثابة “حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى”.

وذكرت صحة غزة في بيان أن “الاحتلال الاسرائيلي يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى من خلال المسيّرات”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشارت إلى أن “المسيرات الإسرائيلية (الطائرات من دون طيار) تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك”.

وشددت على أن “الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيرات”.

ونبهت إلى أن “الجرحى والمرضى يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران مسيرات الاحتلال”.

وتابعت: “خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى” بقطاع غزة.

والسبت، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” في بيان سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى “الأقصى”، على خلفية تزايد هجمات جيش الاحتلال.

وقالت كارولينا لوبيز، منسقة الطوارئ بالمنظمة في مستشفى الأقصى بغزة: “بضمير مثقل، يتعين علينا إخلاء موظفينا، بينما يظل المرضى والعاملون في المستشفى، والعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في مباني المستشفى”، حسب البيان نفسه.

وبشأن تزايد هجمات الاحتلال على المنطقة الوسطى بغزة، أوضحت لوبيز: ​​​​​​​”بالأمس، عند الساعة 03:13 بالتوقيت المحلي، اخترقت رصاصة جدار وحدة العناية المركزة في مستشفى الأقصى، وخلال اليومين الماضيين، كانت هجمات الطائرات المسيرة ونيران القناصة تسقط على بعد بضع مئات الأمتار من المستشفى”.

وأكدت المنظمة الدولية أنها “اتخذت هذا القرار الصعب بإجلاء موظفيها وعائلاتهم في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته القوات الإسرائيلية من خلال منشورات أسقطتها من الجو في الأحياء المحيطة بالمستشفى”.

وقالت “أطباء بلا حدود” إن “الوضع اتخذ منعطفا خطيرا لدرجة أن بعض الموظفين الذين يعيشون في المناطق المجاورة لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب التهديدات المستمرة من الطائرات المسيرة والقناصة”.

وشددت أن “رعاية المرضى تتأثر سلباً مع انخفاض عدد الموظفين في المستشفى”.

ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات