شاهد: مسيرات الاحتلال تقصف مستشفى الأقصى.. وصحة غزة: إخراجها عن الخدمة حكم بالإعدام على الآلاف

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج مشفى “شهداء الأقصى” عن الخدمة بمثابة “حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى”.

وذكرت صحة غزة في بيان أن “الاحتلال الاسرائيلي يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى من خلال المسيّرات”.

وأشارت إلى أن “المسيرات الإسرائيلية (الطائرات من دون طيار) تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك”.

وشددت على أن “الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيران المسيرات”.

ونبهت إلى أن “الجرحى والمرضى يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران مسيرات الاحتلال”.

وتابعت: “خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطى” بقطاع غزة.

والسبت، أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” في بيان سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى “الأقصى”، على خلفية تزايد هجمات جيش الاحتلال.

وقالت كارولينا لوبيز، منسقة الطوارئ بالمنظمة في مستشفى الأقصى بغزة: “بضمير مثقل، يتعين علينا إخلاء موظفينا، بينما يظل المرضى والعاملون في المستشفى، والعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في مباني المستشفى”، حسب البيان نفسه.

وبشأن تزايد هجمات الاحتلال على المنطقة الوسطى بغزة، أوضحت لوبيز: ​​​​​​​”بالأمس، عند الساعة 03:13 بالتوقيت المحلي، اخترقت رصاصة جدار وحدة العناية المركزة في مستشفى الأقصى، وخلال اليومين الماضيين، كانت هجمات الطائرات المسيرة ونيران القناصة تسقط على بعد بضع مئات الأمتار من المستشفى”.

وأكدت المنظمة الدولية أنها “اتخذت هذا القرار الصعب بإجلاء موظفيها وعائلاتهم في أعقاب أمر الإخلاء الذي أصدرته القوات الإسرائيلية من خلال منشورات أسقطتها من الجو في الأحياء المحيطة بالمستشفى”.

After days of artillery fighting in #Gaza's Middle Area and following late morning evacuation order flyers dropped by Israeli forces for neighborhoods around #AlAqsa hospital where MSF works, MSF took the difficult decision to evacuate staff and their families from the area.

