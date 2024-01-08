شاهد: وداع مؤثر لأم فلسطينية فقدت ابنها بغارة إسرائيلية على خان يونس

ودعت عائلة المصري، اليوم الاثنين، ابنًا لها استشهد جراء القصف الإسرائيلي المتوصل على قطاع غزة لليوم الـ94 من الحرب.

وفي مقطع فيديو، ظهرت الجدة والوالدة في مستشفى غزة الأوروبي وهما تودعان ابنهما والدموع تنهمر من عينيهما، وقالت الأم إنها أنجبته بعد انتظار دام 10 سنوات.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، منزلا لعائلة المصري في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في المنزل ودمار هائل وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس.

وكشف مراسل الجزيرة مباشر، أنه بين الحين والحين تتعرض المنطقة لقصف الطيران الإسرائيلي وأحزمة نارية حيث تتصاعد أعمدة الدخان جراء القصف العنيف.

كما أطلقت طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال النار على ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، وقصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس.

ويشنّ جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.