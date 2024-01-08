شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة المصري في خان يونس (فيديو)

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين منزلا لعائلة المصري في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في المنزل ودمار هائل وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن آليات الاحتلال توغلت في محافظة خان يونس، ولم يهدأ القصف المدفعي وإطلاق النار منذ الليلة الماضية خاصة في منطقة جيزان النجار.

وأضاف أنه بين الحين والحين تتعرض المنطقة لقصف الطيران الإسرائيلي وأحزمة نارية حيث تتصاعد أعمدة الدخان جراء القصف العنيف.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منازل في حي المنارة بخان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي بغزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن هناك مواطنين نازحين عالقين داخل مدرسة تحاصرها قوات الاحتلال، ولا يستطيعون التحرك من كثافة إطلاق النار والقصف المدفعي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قامت باعتقال عدد من المواطنين من عائلة النجار في منطقة جيزان النجار في خان يونس.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الأحد 22835 شهيدا، و58416 جريحا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.