شهداء وعدد من الإصابات في استهداف إسرائيلي سيارة غرب رفح (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى بعد قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في شارع الزر غرب رفح بجنوب قطاع غزة.

وأفاد شاهد عيان بأن “طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت السيارة بصاروخين على الأقل واستخرجوا منها أشلاء 3 شهداء وإصابات”، مشيرًا إلى أن المنطقة التي استُهدفت فيها السيارة مكتظة بالسكان والنازحين.

وتبين الصور تحطم السيارة تماما والحريق الذي اندلع فيها عقب استهدافها من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، ومواطنين بالمكان يتفقدون الموقع بعد القصف، وظهرت آثار دماء الشهداء على الأرض وسط محاولات المواطنين جمع أشلاء الشهداء.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر “سمعنا صوت الانفجار جئنا نجري وجدنا في هذا الجيب طحينا والناس كلهم أشلاء على الرصيف”.

ويشير إلى ما كان في السيارة قائلا “طلع إيش معهم؟ طحين. احنا مستهدفين عشان الطحين عشان لقمة العيش، لا معنا سلاح ولا حاجة نقاتل بيها يعني كلهم عزل”.

وعن اكتظاظ المكان المستهدف بالأهالي قال “لا يوجد مكان في رفح ولو متر واحد إلا تلاقي فيه 5 أو 6″.

وعن الأشياء التي كانت موجودة بالسيارة المستهدفة قال ” مياه، بندورة، علب فول، طحين، قوت يومنا هذا الذي يقاتلنا اليهود فيه. احنا ناس مسالمين، ولكن بإذن الله سننتصر”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الاثنين 23084 شهيدا، و58926 جريحا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.