صحفي فلسطيني يكشف اللحظات الأخيرة قبل استشهاد حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا (فيديو)

روى الصحفي الفلسطيني أحمد البرش اللحظات الأخيرة قبل استهداف واستشهاد الصحفيَّين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، بغارة إسرائيلية الأحد.

وقال البرش إنه تم إطلاق صاروخ أول قريب للتجمع الذي كانوا فيه، وقد أصيب هو في قدمه وظهره وبطنه ويده.

كما أصيب الصحفيان مصطفى وحمزة لكن بجروح عادية، مشيرا إلى أن القذيفة كانت انشطارية حيث انتشرت الشظايا الصغيرة في المكان.

وأشار إلى أنه بحكم وجودهم في منزل كان به ضحايا من قصف سابق، كانت هناك سيارتا إسعاف من أجل إسعافهم.

وقال إنه خرج مع سيارة الإسعاف، في حين استقل مصطفى وحمزة السيارة الخاصة بهما وغادروا المكان.

ووفقا للبرش، فبمجرد مغادرة مصطفى وحمزة المكان أطلقت قوات الاحتلال على سيارتهما صاروخا استهدفهما بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وأكد أن الصاروخ الأول كان لتفريق المجموعة حتى يتم الاستفراد بالصحفيَّين حمزة ومصطفى.

الصحفي الفلسطيني أحمد البرش يروي اللحظات الأخيرة قبل استهداف واستشهاد الصحفيين مصطفى ثريا و #حمزة_الدحدوح نجل مراسل الجزيرة في #غزة #وائل_الدحدوح #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nO7Jkz2bH4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2024

وباستشهاد حمزة ومصطفى، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين أكثر من 23 ألف شهيد و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.