أبو حمزة: أسقطنا طائرة استخبارات صهيونية وحصلنا منها على معلومات مهمة (فيديو)

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن هدف “العدو الإسرائيلي” المعلن بالقضاء على فصائل المقاومة لم ولن يتحقق حتى لو استمرت الحرب على قطاع غزة إلى ما لا نهاية.

وأضاف أبو حمزة في كلمة مصورة، اليوم الثلاثاء، أن فصائل المقاومة لا تزال تواصل معركة الصمود في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع “الشعب الفلسطيني ومقاومته أقوى من كل محاولات التصفية البائسة التي يبذلها جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار أبو حمزة إلى إسقاط “مقاتلي السرايا” لطائرة استخبارات إسرائيلية في سماء مدينة خان يونس، لافتًا إلى الحصول على معلومات مهمة منها.

كما أعلن الإجهاز على “قوة صهيونية خاصة” تحصنت في أحد المباني.

وأشار أبو حمزة إلى أنه “لا عودة ولا استقرار للمستوطنين في غلاف غزة طالما استمرت الحرب على القطاع”.

وشدد على أنه لا مجال أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت “قوة صهيونية” متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخان يونس بالأسلحة الرشاشة وقذيفة “TBG” المضادة للتحصينات، مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح.

وفي بيانات منفصلة نشرتها عبر منصة تلغرام، أكدت سرايا القدس أنها دكت آليات وجنود العدو في المحاور الشرقية والشمالية في المحافظة الوسطى بقذائف الهاون.

كما أعلنت استهداف “آلية عسكرية صهيونية” بقذيفة RPG شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أشارت إلى قصف “تجمعات العدو” في منطقة معن شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي مقطع فيديو، كشفت عن مشاهد من استهداف مقاتليها لقوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل في محاور التقدم بخان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء و59 ألفًا و167 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.