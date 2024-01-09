استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد الاشتباك معهم شرق طولكرم بالضفة الغربية (فيديو)

استشهد 3 من المقاومة الفلسطينية بعد الاشتباك معهم شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام قوات خاصة للاحتلال ضاحية “اكتابا” شرقي المدينة، مساء الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوة خاصة ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت شارع مسجد القيسي في ضاحية “اكتابا”، وأطلقت الرصاص بكثافة باتجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل وتغتال الشبان الثلاثة في محيطه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، هم: يوسف علي الخولي (22 عاما) وعاهد سلمان موسى (23 عاما) وطارق أمجد شاهين (24 عاما).

وتعرَّض جثمان أحد الشهداء للدعس من قِبل مركبة عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب الجنود من المنطقة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مطيع سليط بعد إصابته، والشاب إياد عمر عمارة (38 عاما).

ونقلت الوكالة عن مصادر بالهلال الأحمر في طولكرم أن قوات الاحتلال منعت مركباتها من الوصول إلى الشهداء تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن من الوصول إلى المنطقة إلا بعد انسحاب الاحتلال منها.

وبعد ثلاث ساعات تقريبا، أعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، مرورا بشارع جامعة خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم”.

وأضافت أن قوات الاحتلال “حاصرت مخيم طولكرم من مداخله كافة، وتحديدا شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع المقاطعة، وشارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به، ودفعت بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمخيم”.

وأشارت إلى “اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص بكثافة، في حين سُمعت أصوات انفجارات في المنطقة”.