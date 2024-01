اعتقال متظاهرين أمام مطار تكساس طالبوا بايدن بوقف حرب غزة.. ومحتجون يغلقون جسورا في نيويورك (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية عددًا من المتظاهرين أمام مطار تكساس عند مغادرة الرئيس جو بايدن متجهًا إلى واشنطن، إثر تجمّعهم لمطالبته بوقف دعم الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومساء الاثنين، ألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة متظاهرين أغلقوا مدخل مطار “دالاس لاف فيلد” في تكساس دعمًا لفلسطين واحتجاجًا على حرب غزة، مطالبين بايدن بالسعي إلى وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي” الإخبارية.

وقالت الشرطة إنها أعطت المتظاهرين ثلاثة تحذيرات لإخلاء الطريق، لكنهم رفضوا. ونتيجة لذلك، تم اعتقال 13 متظاهرًا ووجهت إليهم تهمة عرقلة طريق سريع وممرات أخرى.

وفي نيويورك، أغلق مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين 3 جسور حيوية ونفقًا، يربط مانهاتن ببقية نيويورك والمناطق المحيطة بها، أمس الاثنين، في تحرّك منسق احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وربط المتظاهرون أنفسهم بإطارات وكراس وربطوا بعضهم ببعض على جسر بروكلين، الذي يربط المنطقة التي تحمل الاسم نفسه بالحي المالي في مانهاتن.

وقالت المتظاهرة أوليفيا ليفين (31 عامًا) التي تمارس مهنتَي التمثيل والكتابة “هذه التظاهرات مهمة لأننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار. من المهم تعطيل الأنشطة اليومية لإظهار مدى أهمية ذلك ولإنهاء الحصار على غزة”.

وهتف المتظاهرون الذين تجمّعوا على جسر بروكلين “فلسطين حرّة حرّة”. كما نُظمت تحركات مماثلة على جسرَي مانهاتن، وويليامزبرغ، اللذين يربطان جزيرة مانهاتن ببروكلين.

