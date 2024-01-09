القناة 12 الإسرائيلية: وفاة رقيب من لواء جفعاتي بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في غزة

أفاد مقرّبون من الرقيب بأن وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمّل ما رآه في غزة

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن رقيبًا في لواء جفعاتي مات بسكتة قلبية بعد مقتل جنود تحت إمرته في معارك بقطاع غزة.

وقالت القناة في تقرير، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي لم يعترف بمقتل الرقيب ستاف باشا الذي سرح من الخدمة الاحتياطية بالجيش.

وأفاد مقرّبون من الرقيب بأن وفاته ناجمة عن عدم قدرته على تحمّل ما رآه في غزة.

وقالت جاكلين والدة الرقيب، والتي هاجرت إلى إسرائيل من كينيا وتعيش في جنوب تل أبيب، إنه لم يزرها أي ممثل رسمي من الجيش أو الدولة لتعزيتها بولدها.

وقالت آية، وهي صديقة للعائلة “ستافو هو الابن الوحيد، لقد حاول ألا يقلق والدته، لذلك لم يشاركها الكثير عما مرّ به خلال أيام القتال”.

وأضافت “لقد أرسلته سليمًا جسدًا وروحًا، وكما نفهم، ربما لم يكن قادرًا على استيعاب ما رأى، قلبه لم يتحمّل ذلك”.

״הלב לא עמד בזה״: סמ״ר סתיו בשה ז״ל מת מדום לב חודשיים אחרי שיצא מהלחימה בעזה ואיבד חיילים. יהי זכרו ברוךhttps://t.co/yK5ljKEY4B | @inbartvizer pic.twitter.com/lUFw0TX4w0 — החדשות – N12 (@N12News) January 8, 2024

ومساء الاثنين كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حوالي 9 آلاف من جنوده تلقوا “مساعدة نفسية” منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.

وبحسب بيان للجيش “احتاج نحو 13 ألف جندي نظامي واحتياط إلى مرافقة أو علاج طبي على مستوى ما أثناء القتال، وأصيب الآلاف منهم في المعارك”، وفق المصادر الإسرائيلية.

وأظهرت البيانات أن “275 جنديًا يتلقون العلاج حاليًا في مركز إعادة التأهيل النفسي، الذي يحول إليه جنود يواجهون تعقيدًا أكبر على صعيد حالتهم النفسية”.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشورة على موقعه، وصل عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب إلى 2438.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال معارك أمس في غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 514 منذ بدء الحرب، بينهم 180 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة.