جيش الاحتلال يفجر منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر جنوبي القدس (فيديو)

كان الأخوان نمر قد نفذا عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 3 مستوطنين، من بينهم أحد كبار الحاخامات

بثت الجزيرة مباشر مقطع فيديو يظهر تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد (38 عامًا)، وإبراهيم نمر (30 عامًا) في بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي الشقيقين، وأجبرت المواطنين في المنازل المجاورة على مغادرتها منذ ساعات الصباح.

وكان الاحتلال قد أغلق المنزلين في الثاني من الشهر الماضي بلحم الأبواب والشبابيك لمنع الدخول إليهما.

وكان الأخوان قد أطلقا النار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على مقربة من مستوطنة راموت المقامة على أراضٍ شمال غربي القدس، وهو ما أدّى إلى مقتل 3 مستوطنين، بينهم أحد كبار الحاخامات، وجرح آخرين.

ويواصل جيش الاحتلال تصعيد عملياته في الضفة الغربية، تزامنًا مع عدوان غير مسبوق على قطاع غزة المحاصَر منذ 95 يومًا، خلّف أكثر من 23 ألف شهيد وما يزيد على 59 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير هائل للبنى التحتية والممتلكات وأزمة نزوح تنذر بكارثة إنسانية وصحية.