بينهم ضباط.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 عسكريين في غزة مع احتدام المعارك جنوبا

بذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة إلى 519 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول

قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش سمح ظهر اليوم الثلاثاء بنشر أسماء 5 عسكريين قُتلوا بمعارك قطاع غزة أمس، بعد أن أعلن في وقت سابق مقتل 4 آخرين ليصبح إجمالي قتلاه 9 خلال يوم واحد، إضافة إلى عدد من المصابين.

وذكرت الهيئة أن القتلى الخمسة من جنود وضباط الجيش هم: المساعد أول احتياط (عميت موشى شاحار) والنقيب احتياط (دنيس فاكسلر) والنقيب احتياط (رون إفريمي) والمساعد أول احتياط (روعي ميمون) والمساعد أول احتياط (عكيفا ياسينيسكي).

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة إلى 519 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 185 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

5 לוחמי צה"ל נפלו אתמול באירוע פיצוץ חומר נפץ במרכז הרצועה: רס"ר במיל' עמית משה שחר, סרן במיל' דניס קרוחמלוב וקסלר, סרן במיל' רון אפרימי, רס"ר במיל' רועי אברהם מימון ורס"ם במיל' עקיבא יסינסקי. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/EJ2rBz7407 — גלצ (@GLZRadio) January 9, 2024

مقتل 4 جنود

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم، مقتل 4 جنود من قواته خلال معارك في جنوب قطاع غزة أمس، هم: رقيب روعي تال من لواء كْفير، ودافيد شوارتس، وياكير هكستر، وغابرئيل بلوم، وجميعهم برتبة مساعد من خدمة الاحتياط في قوات سلاح الهندسة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كذلك، إصابة ثلاثة ضباط وثلاثة جنود في خدمة الاحتياط بجروح خطيرة، بمعارك أمس الاثنين في قطاع غزة، في حين يشتد القتال جنوبا في خان يونس.

בקרבות ברצועת עזה נפצעו הלילה שלושה קצינים ושלושה לוחמים באורח קשה | לידיעה המלאה >>> https://t.co/2MC3AMTp67@ela1949 @ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) January 9, 2024

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي لا ينشر من قتلى جنوده إلا من توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانا على غزة، خلّف آلاف من الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال النساء، وتسبب في دمار هائل في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.