حرب غزة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من سلاح الهندسة وإصابة آخرين بجروح خطرة

بذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة إلى 514 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود من قواته خلال معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 514 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 180 منذ انطلاق الحرب البرية في 27 من الشهر نفسه.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن 4 جنود إسرائيليين قتلوا في معارك جنوب قطاع غزة أمس، وهم: رقيب روعي تال من لواء كْفير، ودافيد شوارتس، وياكير هكستر، وغابرئيل بلوم، وجميعهم برتبة مساعد من خدمة الاحتياط في قوات سلاح الهندسة.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن الجيش الإسرائيلي، أن جنديًّا و3 ضباط واثنين من جنود الاحتياط أصيبوا بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كذلك، إصابة ثلاثة ضباط وثلاثة جنود في خدمة الاحتياط بجروح خطيرة، بمعارك أمس الاثنين في قطاع غزة.

בקרבות ברצועת עזה נפצעו הלילה שלושה קצינים ושלושה לוחמים באורח קשה | לידיעה המלאה >>> https://t.co/2MC3AMTp67@ela1949 @ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) January 9, 2024

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي ينشر أعداد الجنود القتلى في صفوفه، الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانا على غزة، خلّف آلاف الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال النساء، وتسبب في دمار هائل في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.