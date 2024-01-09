“رجّعوا غزة 20 سنة للوراء”.. مشاهد لآثار الدمار الذي خلّفه جيش الاحتلال أثناء توغّله شمالا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار وتجريف الأراضي التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في منطقة السلام شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأظهرت الكاميرا منازل المواطنين وقد هُدّمت كليًّا، حتى المساجد لم تسلم من القصف والتخريب، وبدت المنطقة وكأنها أثر بعد عين، مما دفع بأحد سكان المنطقة إلى التعليق بقوله “رجعوا غزة 20 سنة للوراء”.

وابل من القنابل الضوئية

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد أطلقت وابلا كثيفا من القنابل الضوئية في محيط بلدتي جباليا وبيت حانون، في الوقت الذي تجري فيه الدبابات عمليات تمشيط واسعة في مناطق تتوغل فيها ببلدة بيت حانون.

واندلعت اشتباكات هناك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع بين الاحتلال وفصائل المقاومة، حيث شهدت الأيام الماضية تراجعًا في حدة القصف خاصة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مساحات واسعة من شمال القطاع إلى أطراف البلدات قرب الحدود الشرقية والشمالية.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري أن “شدة العمليات في شمال غزة قد بدأت بالفعل في الانحسار”، موضحا أن الجيش الإسرائيلي “سيركز الآن على معاقل (حركة المقاومة الإسلامية) حماس جنوب ووسط القطاع، وخاصة حول مدن خان يونس ودير البلح”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23210 شهداء و59167 إصابة منذ بدء الحرب غير المسبوقة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حين لا يزال كثير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.