عائلات أسرى إسرائيليين تحاول إغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة (فيديو)

تحاول عائلات الأسرى الإسرائيليين الضغط بالطرق المختلفة على الحكومة للعمل من أجل إعادة المحتجزين من غزة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية صورًا قالت إنها لتحرّك سيارات لعائلات الأسرى المحتجزين في غزة تحاول إغلاق معبر كرم أبو سالم؛ لمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت “قالت العائلات إنها تعتزم مواصلة الوصول إلى معبر كرم أبو سالم خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تنجح في منع وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وقالت صحيفة (هآرتس) العبرية إن الشرطة الإسرائيلية اعترضت قافلة أهالي المحتجزين، التي هددت بإغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي. وأضافت “كانت القافلة التي بدأتها عائلة الرهينة الإسرائيلي عمر فينكرت وعائلات أخرى، تهدف إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبة بأن تكون مشروطة بالإفراج عن الرهائن”.

وكانت حكومة الاحتلال قد سمحت مؤخرًا، تحت ضغط أمريكي، بإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم. وتحاول عائلات الأسرى الإسرائيليين الضغط بطرق مختلفة على الحكومة للعمل من أجل إعادة الأسرى من قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وفي هجومها قتلت حماس نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.