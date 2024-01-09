غزة.. مشاهد لكمين نفذه مقاتلو القسام ضد قوة إسرائيلية راجلة جنوب حي الزيتون (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لما قالت إنه مشاهد من اشتباك مقاتليها مع قوات إسرائيلية متوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، في إطار معركة “طوفان الأقصى”.

وأظهر مقطع الفيديو لقطات لـ”الكمين” الذي نفذه مقاتلو القسام ضد “قوة إسرائيلية راجلة” في المدينة.

وفي بيانات منفصلة تم نشرها، اليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع “قوة صهيونية” راجلة بالأسلحة الرشاشة قرب مفترق الكويت جنوب حي الزيتون.

كما تمكن مقاتلو القسام وسرايا القدس من استهداف تجمُّع لقوات إسرائيلية بقذائف الهاون في الحي نفسه.

وأكدت “القسام” أن مقاتليها تمكنوا من استهداف “قوة صهيونية” راجلة بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بالقرب من شارع السكة جنوب حي الزيتون.

وكشفت “القسام” عن الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخبارية شرق حي الزيتون.

وفي وقت سابق اليوم، قالت “القسام” إن مقاتليها تمكنوا من قنص “4 جنود صهاينة” ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط غزة.

كما تمكن مقاتلو القسام من تدمير دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس، فضلًا عن دك جنود وآليات متوغلة بقذائف الهاون.

وأعلنت “القسام” أن مقاتليها تمكنوا من استهداف “قوة صهيونية راجلة” بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأكدت “القسام” استهداف “قوة صهيونية راجلة” بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كما أكدت استهداف سيارة جيب من نوع “همر” وصلت لإنقاذ القوة بقذيقة RBG وحققت فيها إصابات مباشرة جنوب حي الزيتون.

وكانت “القسام” قد أعلنت أنها فجرت نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابهم من عيني النفقين، وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون.