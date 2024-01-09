قوات الاحتلال تقتل شابا فلسطينيا وتختطف جثمانه شمالي رام الله (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، عصر الثلاثاء، عقب إطلاق الرصاص الحي عليه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عامًا) استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد “اختطف جنود الاحتلال جثمان الشهيد، وأنزلوه من مركبة الإسعاف التي كانت تستعد لنقله إلى مستشفيات رام الله”.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب قرب حاجز عين سينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز عين سينيا ومنعت المواطنين من المرور عبره، إذ يُعَد واحدًا من المنافذ القليلة التي بات المواطنون يقصدونها لدخول مدينة رام الله أو الخروج منها.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، وما نتج عنها من مواجهات وعمليات قتل واستهداف.

وحتى مساء الثلاثاء، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية في استشهاد 341 فلسطينيًّا منذ السابع من أكتوبر.