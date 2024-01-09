ممرض فلسطيني يٌحول محله التجاري إلى عيادة لعلاج النازحين بالمجان في رفح (فيديو)

بدافع الإنسانية وبلا مقابل.. حول الممرض زكي خضر محلا تجاريا يملكه في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، إلى مقر لتقديم العلاج المجاني للنازحين.

وقال زكي للجزيرة مباشر إن “هذا واجب علينا”، مضيفا أن عيادته لا تخلو يوميًا من استقبال العديد من الإصابات البسيطة والمتوسطة بمختلف أشكالها.

وحسب ما ذكره خضر، وصل عدد من يعيشون في منطقة تل السلطان الآن إلى مليون وسبعمائة ألف شخص، بعد أن كان عدد سكانها لا يتجاوز 300 ألف نسمه قبل الحرب.

وأشار إلى أن الكثير من السكان يحتاجون إلى خدمات علاجية في ظل عدم استطاعتهم الذهاب للمستشفيات وعدم قدرتهم على دفع مبالغ مالية.

وقال إن لديه عددا من حقائب الإسعافات الأولية التي يستخدمها خلال التنقل في المنطقة هو وزملائه المتعاونين، إذ لا يكتفون باستقبال الجرحى والمرضى في المحل.

وأشاد سكان في المنطقة بمبادرة زكي، قائلين إنها تخفف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الحرب على القطاع.