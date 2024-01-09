نقيب الصحفيين المصريين: وائل الدحدوح يقدم نموذجا في معنى أن تكون صحفيا وحريصا على نقل الحقيقة (فيديو)

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين بأحر التعازي للزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة بعد استشهاد نجله الصحفي حمزة، الأحد، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووجَّه البلشي خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة، التحية للزميل الدحدوح وجميع الصحفيين الفلسطينيين على صمودهم في مواجهة تغول جيش الاحتلال لنقل الرسالة الفلسطينية إلى العالم، إذ استطاعوا استنفار الضمير العالمي إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان الزميل وائل الدحدوح قد فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بأسابيع أصيب هو نفسه واستشهد الزميل المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهما لمجريات الحرب بمدينة خان يونس، ليفجع يوم الأحد الماضي باستشهاد نجله الأكبر حمزة.

وأكد البلشي أن الزميل الدحدوح يقدم نموذجا في “معنى أن تكون صحفيا وحريصا على نقل الحقيقة”.

وأشار إلى أن مجلس نقابة الصحفيين المصريين وافق بالإجماع على ترشيح وائل الدحدوح للحصول على جائزة الصحافة لعام 2024.

وأوضح البلشي أن القرار يهدف إلى نقل رسالة تحية ومحبة وإجلال إلى الدحدوح والصحافة الفلسطينية بعد أن أعطوا دروسا للعالم كله في كيفية الدفاع عن قضايا الوطن.

وأكد البلشي أن استهداف الصحفيين في غزة جريمة حرب كاملة، وأنه لا بد من محاسبة مرتكبيها وقادة جيش الاحتلال.

وعبَّر البلشي عن غضبه جراء “صمت العالم إزاء الاعتقالات والاستهدافات للصحفيين في فلسطين من قِبل قادة الاحتلال النازي”، مشيرا إلى أن مقتل واحد من الصحفيين في الغرب لا يمر بسهولة.

وفي وقت سابق، وافق مجلس نقابة الصحفيين المصريين على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرية الصحافة” لعام 2024.

وأعلنت النقابة المصرية في بيان أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره “رمزا لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية” على حد وصف البيان.