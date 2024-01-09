هنية: نقاتل على جبهتين والاحتلال لن يسترد أيًّا من أسراه إلا بالإفراج عن جميع أسرانا (شاهد)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فشلت في تحقيق أهدافها بعد نحو 100 يوم من الحرب رغم الثمن الباهظ والمجازر التي ارتكبتها في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر “طوفان الأقصى ودور الأمة” بالعاصمة القطرية الدوحة “الاحتلال فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أي من أهدافه، ولم ينجح إلا في الكشف عن وجهه الدموي القبيح، ولن يسترد الاحتلال أيًّا من أسراه إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجونه”.

“نقاتل على جبهتين”

وتابع هنية “هناك أكثر من 350 شهيدًا منذ بداية طوفان الأقصى في الضفة الغربية وما يحدث هناك كبير وخطير، ونحن نقاتل على جبهتين، الأولى عسكرية يتكبد فيها العدو خسائر فادحة، والثانية إنسانية”، في إشارة إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع وتحملهم لتبعاته رغم قسوة ما يلاقون.

وأوضح هنية أن “دور الأمة كبير خصوصًا ما يتعلق بجبهة دعم المقاومة”، مشددًا على أن “المنطقة كلها على صفيح ساخن”، وقال “لولا صمود شعبنا لتم سحق التأييد العالمي لغزة وعلينا البناء على ذلك”.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر إلى 23210 شهداء و59167 إصابة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.