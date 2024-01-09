لقطات لمراسل إسرائيلي في أحد أنفاق غزة قبل دقائق من تفجيره ومقتل 6 جنود (شاهد)

موقع واللا: 30 جنديًا وضابطًا أصيبوا في انفجار شاحنة المواد المتفجرة في القطاع والتي قُتل فيها الجنود الستة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه لأحد مراسليها من داخل النفق الذي قامت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتفجير محيطه، مما أسفر عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال أمس الاثنين.

وظهر مراسل الهيئة الرسمية في المقطع، وهو يتحدث من داخل النفق، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن شاحنة تحوي مواد متفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي ستأتي بعد قليل لتفجير النفق، ليتبين لاحقًا أن عناصر المقاومة قامت باستهداف الشاحنة بعبوة ناسفة، مما أدى إلى انفجارها ومقتل الجنود الإسرائيليين الموجودين بالمكان.

הלוחמים נפלו בפיצוץ של חומר נפץ שיועד לפיצוץ מנהרה | @ItayBlumental עם תיעוד מהמנהרה – 30 דקות לפני הפיצוץ pic.twitter.com/rRKXasULVm — כאן חדשות (@kann_news) January 9, 2024

وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي المقرب من جيش الاحتلال، أن 30 جنديًا وضابطًا أصيبوا في انفجار شاحنة المواد المتفجرة في القطاع والتي قُتل فيها الجنود الستة.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، إن الجيش سمح ظهر اليوم الثلاثاء بنشر أسماء 5 عسكريين قتلوا بمعارك قطاع غزة أمس، بعد أن أعلن في وقت سابق مقتل 4 آخرين ليصبح إجمالي قتلاه 9 خلال يوم واحد، إضافة إلى عدد من المصابين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، قد قال أمس، إن “الجيش يركز الآن على وسط غزة وجنوبها”، مشيرًا إلى أن القتال في القطاع سيستمر خلال العام الجاري.