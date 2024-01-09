يديعوت أحرونوت: نتنياهو يخشى تمرد الليكود للإطاحة به

يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يؤدي تزايد الإحباط منه في أوساط حزبه “الليكود” إلى تحرك مشترك مع أحزاب المعارضة للإطاحة به.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت “يخشى المحيطون بنتنياهو من تزايد الإحباط بين أعضاء الليكود، ومن تحرك مشترك مع المعارضة للإطاحة به”.

وأضافت في تقرير لها اليوم الثلاثاء “في إطار معركة الاحتواء، يحاول نتنياهو إعادة الوزراء الذين استقالوا بموجب القانون، بحجة إغلاق الوزارات غير الضرورية”.

وبموجب القانون، فإن النائب الذي يحصل على حقيبة وزارية يتنازل عن مقعده بالكنيست لشخص آخر من الحزب يكون قد خاض الانتخابات ولم يتمكن من الفوز بمقعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في الأيام الأخيرة، بدت المخاوف المحيطة بنتنياهو من حدوث تمرد في الليكود وتحرك مشترك مع قوى المعارضة لإطاحته في الكنيست الحالي واضحة للغاية”.

وأضافت “في الآونة الأخيرة، تزايدت الانتقادات لعمل الحزب بشكل خاص والائتلاف (أي الحكومة) بشكل عام من قِبل أعضاء الليكود، وفي الوقت نفسه تتزايد أيضًا المحاولات لقيادة خطوة ضد نتنياهو”.

ولفتت الصحيفة إلى قول زعيم المعارضة يائير لابيد، أمس الاثنين، إن “إسرائيل تحتاج إلى حكومة مختلفة ورئيس وزراء مختلف”.

وكان لابيد قد أعلن استعداد حزبه “هناك مستقبل” للتصويت لصالح تغيير الحكومة لتصبح برئاسة يولي أدلشتين من حزب “الليكود” أو بيني غانتس أو غادي آيزنكوت وكلاهما من حزب “الوحدة الوطنية” (معارض).

وفي الأسابيع الأخيرة، أظهرت استطلاعات الرأي العام تراجع مكانة حزب “الليكود”، في حين أرجع محللون إسرائيليون ذلك إلى تراجع شعبية نتنياهو نفسه.

وتسود تقديرات بإجراء انتخابات في إسرائيل بعد انتهاء الحرب على غزة، ولكن أحزاب المعارضة الإسرائيلية تدعو إلى إجراء انتخابات أو تغيير الحكومة حتى قبل انتهاء الحرب.