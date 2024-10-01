أردوغان: أحذر إسرائيل.. عواقب الهجوم على لبنان لن تكون مشابهة لاحتلالاتها السابقة (فيديو)

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من عواقب الهجوم البري على لبنان.

وقال في كلمة له أمام البرلمان التركي “أحذر إسرائيل بشكل صريح فعواقب الهجوم البري على لبنان لن تكون مشابهة لاحتلالاتها السابقة”

وأضاف أردوغان “إسرائيل ترتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية في غزة ولبنان، حيث ترتكب إبادة جماعية بغزة وهجمات إرهابية في لبنان وتستفز الدول لجر المنطقة إلى محرقة”.

وقال أردوغان “الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق هذيان الأرض الموعودة تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان”.

قطيع من القتلة

ووصف أردوغان إسرائيل بأنها “قطيع من القتلة” وقال “الاحتلال والإرهاب والقصف العدواني بجوارنا ولسنا أمام دولة (إسرائيل) تلتزم بالقوانين بل قطيع من القتلة يتغذون على الدم والاحتلال”

وأشار أردوغان إلى أن “العدوان الإسرائيلي قد يشمل تركيا أيضا لذلك سنقف ضد إرهاب الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من أجل وطننا وشعبنا واستقلالنا”.

وأكد أردوغان إنه “إذا استمر الصمت على هجمات إسرائيل في غزة ولبنان فلا نستبعد أن تصل هجماتها إلى تركيا”.

وقال “سنقف إلى جانب أشقائنا اللبنانيين وسندعمهم بكل الوسائل الممكنة”.