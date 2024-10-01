أوامر إخلاء إسرائيلية لسكان 26 قرية في جنوبي لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر لسكان 26 قرية في جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم بشكل فوري في سياق العمليات العسكرية المتصاعدة.

وتمتد أماكن القرى التي تلقت أوامر الإخلاء على مسافة 60 كيلومترًا مربعًا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من بينها قرى تضم من 20 إلى 30 ألف نسمة، على غرار برج الشمالي وبلدة بنت جبيل.

وصباح الثلاثاء، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، منشورًا على منصة إكس، يطالب فيه سكان القرى اللبنانية التي حددها بإخلاء بيوتهم “فورًا”.

وأمر أدرعي سكان هذه القرى بالتوجه إلى مناطق شمال نهر الليطاني، محذرا إياهم من أن “التوجه جنوبًا قد يعرّضهم للخطر”.

وعلى خلفية اعتبار الجيش الإسرائيلي مناطق جنوب نهر الليطاني “منطقة عسكرية”، شهدت المنطقة حركة نزوح لمئات اللبنانيين، من بلدات حدودية عدة جنوب نهر الليطاني إلى شماله.

في سياق متصل، حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال اجتماع مع ممثلي منظمات أممية وسفراء دول مانحة صباح الثلاثاء، من أن لبنان يمر بإحدى “أخطر المراحل” في تاريخه، مع نزوح نحو مليون لبناني نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ومساء أمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة “منطقة عسكرية مغلقة” في ثلاث مستوطنات حدودية، هي المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي.