الحوثيون يعلنون استهداف يافا وإيلات في إسرائيل بطائرات مسيرة (فيديو)

أعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن استهداف مدينتي يافا وإيلات في إسرائيل بطائرات مسيرة “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان”.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القوات التابعة للجماعة استهدفت في العملية الأولى هدفا عسكريا في يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا.

وأضاف سريع أن العملية الثانية استهدفت أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات) بـ4 طائرات مسيرة من نوع صماد4.

وأكد سريع أن القوات التابعة للجماعة “مستمرة في الوقوف العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية وأهدافه التوسعية”.

كما طلب سريع من الشعوب العربية الإسلامية “الخروج من حالة الصمت والمشاركة في هذه المعركة المصيرية (طوفان الأقصى) ونحن في الذكرى الأولى لانطلاقتها حتى تحقيق النصر الموعود”، حسب قوله.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، تضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.