بيان جديد من الحرس الثوري بشأن نتائج الهجوم على إسرائيل ويكشف اسم العملية (فيديو)

قال الحرس الثوري الإيراني إن 90% من الصواريخ التي أطلقها باتجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح.

وأضاف الحرس الثوري في بيان جديد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه استهدف “مراكز استراتيجية داخل الأراضي المحتلة بصواريخ إيرانية”.

وأوضح أن الأهداف شملت “قواعد جوية ورادارية، ومراكز التآمر والتخطيط لاغتيال قادة المقاومة”.

وذكر بيان الحرس الثوري أن الصواريخ أصابت 90% من الأهداف رغم أنها “كانت محمية بأنظمة الدفاع الأكثر تقدمًا والواسعة النطاق”.

وكشف الحرس الثوري أنه أطلق على الهجوم عملية “الوعد الصادق 2”.

وأكد البيان أن الهجوم جاء “في إطار حق الدفاع المشروع ووفقًا للقوانين الدولية”، محذرًا من أن “أي حماقة من العدو سيتم الرد عليه بطريقة مدمرة وتبعث على الندم”.

وأعلن الحرس الثوري في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء “استهداف عمق الأراضي المحتلة، ردًّا على استشهاد الشهيد (إسماعيل) هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أعدادًا كبيرة من الصواريخ وهي تمر في مناطق عدة بإسرائيل قبل أن تسقط، وسط محاولات اعتراض من جانب وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية.