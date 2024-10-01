بيان للحرس الثوري الإيراني بعد شن هجوم صاروخي ضد إسرائيل (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الثلاثاء “استهداف عمق الأراضي المحتلة، ردًّا على استشهاد الشهيد (إسماعيل) هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان”.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن بيان للحرس الثوري أنه “إذا رد الكيان الصهيوني على العمليات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات ساحقة”.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

ووصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الهجوم على إسرائيل بأنه “رد قانوني وعقلاني ومشروع”، محذرة من أنه “إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من الأعمال الخبيثة فسيكون هناك رد مدمر”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي بعد الهجوم، وأكدت سلطات مطار “بن غوريون” في تل أبيب تعليق الحركة الجوية في المطار.

كما أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي “حفاظًا على سلامة الملاحة الجوية”، بينما أعلنت هيئة الطيران المدني في الأردن تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت.