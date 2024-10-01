واشنطن تبلغ إسرائيل بهجوم إيراني وشيك بصواريخ باليستية

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية.

وذكر هاغاري أن واشنطن أبلغت إسرائيل أنها “رصدت تحضيرات إيرانية لإطلاق صواريخ على دولة إسرائيل”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أجنبي مطلع أن التقديرات تشير إلى أن الهجوم سيكون عبر إطلاق صواريخ باليستية ثقيلة.

بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم الإيراني المرتقب سيستهدف 3 قواعد جوية ومقار استخبارية شمالي تل أبيب تم إخلاؤها بالفعل.

وفي إسرائيل، دعت الجبهة الداخلية سكان منطقة تل أبيب الكبرى إلى البقاء قرب أماكن محصنة حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.

وأضاف “سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران”.

وطالبت السفارة الأمريكية في إسرائيل “جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر، وضرورة توخي الحذر واليقظة”.

وقالت في بيان، مساء الثلاثاء، إن التحذير يأتي “نتيجة للوضع الأمني الحالي” ونظرًا لأن “البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة”.