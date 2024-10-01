تركيا تطالب إسرائيل بسحب جنودها من لبنان

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن إطلاق إسرائيل لهجوم بري على لبنان يعد انتهاكا لسيادته ووحدة أراضيه، معتبرة ما يحدث مسعى غير مشروع لاحتلال لبنان.

وشددت الخارجية في بيان، الثلاثاء، على وجوب “انتهاء هذا الهجوم في أقرب وقت ممكن، وانسحاب الجنود الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية”.

وأضافت أنقرة أن “محاولة الاجتياح الخطيرة” لا تستهدف “أمن واستقرار دول المنطقة فحسب إنما خارجها أيضا”، مضيفة أنها “تُكسب المتطرفين أرضية في جميع أنحاء العالم”.

وتابع البيان “لا ينبغي نسيان أن هذه التطورات ستؤثر أيضا على الدول التي تقدم الدعم السياسي والسلاح لإسرائيل”.

كما أكد البيان أن كل جريمة ترتكبها إسرائيل تمثل “ضربة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الهجوم الهادف لاحتلال لبنان.

وشددت الخارجية التركية على أن إرساء السلام في قطاع غزة مسؤولية الإنسانية جمعاء.

ومساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة منطقة عسكرية مغلقة في 3 مستوطنات على الحدود مع لبنان هي: المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي، على وقع تقارير عن استعداده لتنفيذ اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية.