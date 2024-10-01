إصابة 4 من وحدة النخبة الإسرائيلية في اشتباكات بالضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 4 من عناصر وحدة النخبة “دوفدفان”، اليوم الثلاثاء، في اشتباك بمخيم بلاطة للاجئين بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان “خلال تبادل إطلاق النار في مخيم بلاطة في نابلس أصيب جندي من وحدة دوفدفان بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”.

وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، أصيب 3 جنود من دوفدفان بجروح متوسطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة للاجئين، وفي المقابل تصدت فصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة له، وأعلنت عن تنفيذ عدة عمليات ضد القوات المتوغلة.

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى-كتيبة نابلس، إن مقاتليها اكتشفوا تسلل قوات إسرائيلية إلى مخيم بلاطة، وإنهم خاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وأعلنت الكتائب، تفجير عدد من العبوات شديدة الانفجار المعدة مسبقًا، بجنود وآليات إسرائيلية اقتحمت المخيم، مؤكدة تحقيق “إصابات مباشرة”.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ في مخيم بلاطة والثاني عبد الحكيم مأمون عبد الحميد شاهين (33 عاما) في البلدة القديمة بنابلس”.

ونعت الكتائب عبد الحكيم مأمون، وقالت إنه “أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في نابلس وأحد أبرز مؤسسي مجموعات عرين الأسود”.

وباستشهاد شاهين ودويكات يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 721 فلسطينيا، بجانب نحو 6 آلاف و200 مصاب، وحوالي 11 ألف معتقل، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.