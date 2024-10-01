حزب الله يقصف تحركات لجنود الاحتلال قرب حدود لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تحركات وتجمعات لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع حدودية بين البلدين.

وقال حزب الله إنه استهدف قوة إسرائيلية ‏عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق “إصابات مباشرة”.

واستهدف الحزب ما قال إنه “تحركًا” لجنود الاحتلال في موقع المطلة بقذائف المدفعية، كما استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة برشقة صاروخية.

وبسلاح المدفعية، استهدف الحزب تجمعًا لجنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم، وفي عملية خامسة نفذها الحزب منذ صباح اليوم، استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال قربة مستوطنة روش بينا برشقة صاروخية.

وأوضح أن هذه العمليات تأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وتأتي هجمات حزب الله بعد تنفيذ إسرائيل لعمليات اغتيال واسعة طالت قياداته، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة منطقة عسكرية مغلقة في 3 مستوطنات على الحدود مع لبنان هي: المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي.