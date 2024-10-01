حزب الله ينفي غزو إسرائيل لأراضي لبنان أو الدخول في اشتباكات مع عناصره

نفى حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء‏، صحة ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي غزو أراضي لبنان والدخول في اشتباكات مباشرة مع عناصر الحزب.

وقال مسؤول الإعلام بالحزب لقناة الجزيرة إن “كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة” مؤكدا أنه “لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال”.

وأضاف المسؤول “مجاهدونا مستعدون للمواجهة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان وسنلحق أكبر الخسائر في قوات العدو التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية”.

وأشار المسؤول إلى أن “قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد ليس إلا بداية”.

من جانبه، قال مسؤول أمني إسرائيلي لشبكة “سي إن إن” إنه لم تقع حتى الآن “أي اشتباكات على الأرض بين قوات الدفاع الإسرائيلية وحزب الله”، ووصفها بدلاً من ذلك بأنها “غارات محلية” “محدودة النطاق للغاية وفي منطقة العمليات”.

غارة محدودة

وفي حديثه للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء، رفض المسؤول التعليق على ما إذا كانت الدبابات الإسرائيلية قد دخلت لبنان، ولم يوضح إلى أي عمق وصلت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، قائلا إنها تركز على المناطق الحدودية.

وقال المسؤول الأمني ​​إن القوات التي دخلت “ليست أعدادا لغزو بري واسع النطاق”.

وأضاف أن “كمية القوات ونوع القوات أكثر ملاءمة لغارة محدودة، وليس، على سبيل المثال، ما رأيناه في غزة بقوات كبيرة للغاية”.

ورفض المسؤول أيضا التلميحات التي تفيد بأن إسرائيل بدأت غزو لبنان، وانتقد التقارير الإعلامية التي وصفت العملية بأنها “توغل” “في بيروت”.

وقال “هذا ليس مطروحا على الطاولة، نحن نتحدث عن غارات محدودة ومحلية ومستهدفة استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة في مناطق قريبة من الحدود”.