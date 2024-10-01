شاهد: اللحظات الأولى للصواريخ الإيرانية في سماء مدن إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن صواريخ أُطلِقت من إيران باتجاه إسرائيل.

ودوّت صفارات الإنذار في مدن وبلدات مختلفة في مناطق متفرقة بإسرائيل، وذكرت وسائل إعلام أن أكثر من 250 صاروخًا أُطلِقت من إيران باتجاه إسرائيل.

وأظهرت مقاطع عشرات الصواريخ في أجواء مدن مختلفة بإسرائيل، ومحاولات اعتراضها من قِبل وسائل الدفاع الجوي.