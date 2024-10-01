شاهد: “المقاومة الإسلامية” في العراق تقصف إسرائيل بصواريخ “الأرقب”

بثت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الثلاثاء، مشاهد جديدة من استهدافها مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونشرت “المقاومة الإسلامية”، مشاهد قالت إنها “لإطلاق صواريخ الأرقب -كروز مطور-، باتجاه 3 مناطق حيوية في قلب الكيان”، في إشارة إلى إسرائيل، ولم توضح المقاومة الإسلامية ما هذه الأهداف، لكنها أكدت أنها نفذت العملية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق رشقات صاروخية من قواعد صاروخية.

وأكدت في بيان مقتضب، أنها ستستمر في قصف الاحتلال بـ”وتيرة متصاعدة” نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وكثفت “المقاومة الإسلامية” في العراق من عملياتها بالتزامن مع تصعيد جيش الاحتلال لعملياته على لبنان قبل نحو أسبوع، وبشكل شبه يومي تعلن المقاومة الإسلامية تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

ونشرت “المقاومة الإسلامية” أمس الإثنين، مشاهد توثق إطلاقها نحو 16 صاروخًا ونحو 8 طائرات مسيرة تجاه أهداف إسرائيلية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

و”المقاومة الإسلامية” في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، ظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفذ عددًا من الهجمات بالمسيرات والصواريخ استهدف بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وشنّ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.