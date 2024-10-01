شاهد: حرائق وإصابات في تل أبيب جراء صواريخ أطلقها حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صافرات الإنذار في مناطق غوش دان والشارون والشمرون في تل أبيب جراء صواريخ أطلقت من لبنان.

وأُصيب إسرائيليان أحدهما بجروح متوسطة إثر إصابته بشظايا صاروخ وسط إسرائيل، حسبما أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء).

وقال الجهاز، في منشور على منصة إكس “عقب دوي صفارات الإنذار وسط البلاد، أفاد مسعفون في نجمة داود الحمراء أن رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً مصاب بشظية في الرأس، وحالته متوسطة”، مضيفًا “كما أصيب سائق سيارة خاصة، 31 عاماً، بجروح طفيفة”.

وأظهرت مشاهد متداولة، اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ، بينما سقط أحدها على أحد الشوارع ما أدى لاندلاع حرائق، ودفع الشرطة الإسرائيلية لإغلاقه في الاتجاهين.

מד”א על האזעקות במרכז: גבר כבן 50 במצב בינוני אחרי שנפגע מרסיס בראשו • תיעוד – שריפה פרצה בשטח פתוח בכביש 444 סמוך למחלף חורשים@galdjerassi @eli_zil pic.twitter.com/Ng57XEr2g9 — גלצ (@GLZRadio) October 1, 2024

وقالت الشرطة في بيان، إنها تتعامل مع عدد من مواقع سقوط شظايا الصواريخ في منطقة شارون ومناطق أخرى، مؤكدة سقوط صاروخ في منطقة تقاطع إيال.

وأفادت القناة الـ”12″ الإسرائيلية، باندلاع حريق بالقرب من تقاطع خورش على الطريق السريع رقم 6 بسبب سقوط شظايا صاروخ.

בשל נפילת שברי יירוט: שרפה ליד מחלף חורשים בכביש 6, שנחסם לתנועה לדרום. תיעוד@OrRavid pic.twitter.com/f2TM7PJ20t — החדשות – N12 (@N12News) October 1, 2024

بدورها، قالت هيئة البث إنها عثرت على شظايا صاروخ في رمات هشارون في تل أبيب.

في سياق متصل، قالت القناة الـ”12″ إن صافرات الإنذار دوت منذ ساعات الصباح في مناطق واسعة شمالي إسرائيل، بما فيها مدينة صفد والجليل الأعلى وروش بينا، ورصدت القناة إطلاق 8 صواريخ من لبنان على مدينة صفد.

كما أشارت إلى “رصد سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في بلدة زيفون بالجليل الأعلى”.

قصف مقر الموساد

من جانبه، قال حزب حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إنه “في إطار سلسلة عمليات (خيبر)، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الاسلامية صليات -رشقات- من نوع فادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب”.

وتأتي العملية بعد 6 عمليات نفذها حزب الله منذ صباح الثلاثاء، قال إنه استهدف فيها تحركات وتجمعات لقوات إسرائيلية قريبة من الحدو اللبنانية.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية قصف هدفًا عسكريًا في مدينة يافا بمسيرة، بالإضافة لقصف منطقة أم الرشراش (إيلات) بـ4 طائرات مسيرة من نوع “صماد 4”.