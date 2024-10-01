شاهد: دمار هائل في الضاحية الجنوبية ببيروت جراء الغارات الإسرائيلية

خلفت الغارات الإسرائيلية التي شنتها على العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، دمارًا هائلًا.

وأظهرت مشاهد الدمار الواسع في الضاحية الجنوبية ببيروت، حيث انهارت عدة أبنية وتسبب الركام والحديد المتناثر في قطع بعض الشوارع، بينما لا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من الأبنية المستهدفة.

مشاهد توثق دمارًا هائلًا في ضاحية بيروت الجنوبية إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة ليلًا#الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/qIFXNPUbfx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2024

وفي منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية، وثقت مشاهد دمارًا واسعًا جراء الغارات الإسرائيلية.

وظهرت عشرات الأبنية المتضررة، بينها بنايات سويت بالأرض، وبنايات أخرى تضررت جزئيًا.

مبان منهارة وأخرى آيلة للسقوط.. مشاهد تكشف حجم الدمار في منطقة الليلكي بـ #الضاحية_الجنوبية لبيروت جراء القصف الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر | #لبنان pic.twitter.com/LR3Oyhs4DG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2024

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي شن 7 غارات على منطقتي الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد دقائق قليلة من إطلاق الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عاجلة لثلاث مناطق بالضاحية.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من أسبوع، عدوانًا هو الأعنف والأوسع على لبنان منذ حرب 2006، ما أسفر عن آلاف القتلى والمصابين، كما صعد جيش الاحتلال من عملياته واغتال عددًا كبيرًا من قيادات حزب الله اللبناني، على رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.