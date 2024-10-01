“صاروخ نور”.. أبرز عمليات حزب الله إسرائيل الاثنين

أعلن حزب الله اللبناني قصف عدد من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وأعلن الحزب عن استخدام صاروخ “نور” في قصف إحدى المستوطنات. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن استخدام هذا الصاروخ خلال المواجهات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وصاروخ نور إيراني الصنع مضاد للسفن، ويعمل بالوقود الصلب. وأعلنت البحرية الإيرانية تصنيعه عام 2005، وكشف حزب الله العام الماضي عن حصوله على الصاروخ.

وفيما يلي أبرز العمليات التي أعلن حزب الله عن تنفيذها بحسب بياناته:

استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع (الصدح) بقذائف المدفعية.

قصف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ (فادي 2).

قصف مدينة صفد بصلية صاروخية.

قصف مستوطنة (جيشر هزيف) بصلية صاروخية.

قصف مستوطنة (ساعر) بصلية صاروخية.

قصف مستوطنة (كابري) بصلية ‏صاروخية. ‏

استهداف مستوطنة (كفر جلعادي) ‌‏بصاروخ (نور).‏

استهداف تجمع للجنود في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية.

استهداف تجمع للجنود في مستوطنة (يفتاح) بالأسلحة الصاروخية.

استهداف تجمع للجنود في مربض (الزاعورة) بصلية صاروخية.

قصف عدد من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية من (فادي 1).

استهداف تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي (العديسة) و(كفركلا) بالأسلحة ‏المناسبة.

استهداف قوة لجنود إسرائيليين ‏عند بوابة مستعمرة شتولا في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بالقذائف المدفعية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق ما يزيد على 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل خلال يوم الاثنين، أدى بعضها إلى اندلاع حرائق.