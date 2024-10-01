“صاروخ نور”.. أبرز عمليات حزب الله ضد إسرائيل الاثنين

أعلن حزب الله اللبناني قصف عدد من المواقع والمستوطنات الإسرائيلية “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وأعلن الحزب استخدام صاروخ “نور” في قصف إحدى المستوطنات. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب استخدام هذا الصاروخ خلال المواجهات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وصاروخ نور إيراني الصنع مضاد للسفن، ويعمل بالوقود الصلب. وأعلنت البحرية الإيرانية تصنيعه عام 2005، وكشف حزب الله العام الماضي عن حصوله على الصاروخ.

وفيما يلي أبرز العمليات التي أعلن حزب الله تنفيذها حسب بياناته:

استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع “الصدح” بقذائف المدفعية.

قصف قاعدة الناعورة برشقة من صواريخ “فادي 2”.

قصف مدينة صفد برشقة صاروخية.

قصف مستوطنة “جيشر هزيف” برشقة صاروخية.

قصف مستوطنة “ساعر” برشقة صاروخية.

قصف مستوطنة “كابري” برشقة ‏صاروخية. ‏

استهداف مستوطنة “كفر جلعادي” ‌‏بصاروخ “نور”.‏

استهداف تجمُّع للجنود في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية.

استهداف تجمُّع للجنود في مستوطنة “يفتاح” بالأسلحة الصاروخية.

استهداف تجمُّع للجنود في مربض “الزاعورة” برشقة صاروخية.

قصف عدد من الكريات شمال مدينة حيفا برشقة من صواريخ “فادي 1”.

استهداف تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديس وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة.

استهداف قوة لجنود إسرائيليين ‏عند بوابة مستعمرة “شتولا” في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بالقذائف المدفعية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق ما يزيد على 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل خلال يوم الاثنين، أدى بعضها إلى اندلاع حرائق.