لبنان.. 6 قتلى نصفهم أطفال بقصف إسرائيل لمخيم للاجئين الفلسطينيين (فيديو)

شنت إسرائيل، فجر الثلاثاء، غارة جوية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي في لبنان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية منزل قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة (فتح) الفلسطينية في لبنان منير المقدح، الواقع في حي المنشية المكتظ بالمدنيين بمخيم عين الحلوة.

وأسفرت الغارة عن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال هم: نجل مسؤول كتائب شهداء الأقصى بلبنان حسن منير المقدح، وزوجته نظمية رائف حمودي، والفلسطينية إسراء عباس وطفلها عبد الرحيم الصياح، والطفلتان عبير وفاطمة شحادة.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر، دمارا واسعا بالمنزل الذي استهدفته إسرائيل.

من جانبها، أكدت كتائب شهداء الأقصى، في بيان، مقتل حسن المقدح وزوجته نظمية حمودي في القصف الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي مخيم عين الحلوة منذ بدء المواجهات مع حزب الله في 8 أكتوبر الماضي.

وجاء القصف بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني.