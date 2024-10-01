ليلة دامية بغزة.. 21 شهيدا في قصف إسرائيل منازل ومدرسة وخيمة نزوح

استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية ومدرسة تؤوي نازحين وخيمة في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، بإخراج 7 شهداء وعدد من المصابين في قصف طائرة حربية إسرائيلية مدرسة الشجاعية التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستشهد 13 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء في قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلين لعائلتي أبو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين شمال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

#شاهد | أب يبكي طفله الذي استشهد في قصف الاحتلال منزلاً بمدينة غزة#عاجل| 6 شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة ذكور الشجاعية التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة حسبنا الله وهو نعم الوكيل

حسبنا الله وهو نعم الوكيل🤲 pic.twitter.com/6yk1WK9zXm — زهرة الأقحوان (@zhrtala40042157) October 1, 2024

قصف مدفعي

وشنت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا استهدف المناطق الشمالية لمدينة رفح.

وتواصل آليات عسكرية إسرائيلية عمليات تجريف واسع للأراضي في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار وقصف من طائرات حربية.

وشهدت المحافظة الوسطى قصفًا مدفعياً مكثفًا، تركز شمال شرق مخيمي النصيرات والبريج تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمال شرق النصيرات.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر قنابل في محيط مركز الشرطة بأرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال عمارة صهيون بحي الشجاعية شرق مدينة غزة pic.twitter.com/9kcr7JvMrO — Tufan_Alaqsa طوفان الأقصى (@Tufan_ALaqssa) October 1, 2024

اندلاع حريق

وفي مدينة غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف مدفعية منطقة المصلبة وجامعة غزة في حي الزيتون جنوب المدينة، وسط إطلاق نار من آليات في منطقة دوار الكويت والكلية الجامعية.

وقال مصدر في الدفاع المدني الفلسطيني إنّ حريقًا اندلع في أحد المنازل شرق مدرسة عين جالوت جنوب حي الزيتون بعد قصف مدفعي بالمكان.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار وقذائف مدفعية بشكل متقطع شرق مدينة غزة، بينما أطلقت قنابل إنارة في أجواء حي تل الهوى غربًا، وسط إطلاق زوارق حربية نيرانها باتجاه ساحل المدينة.

ويحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 41615 شهيدا و 96359 إصابة حتى أمس الاثنين.