مقتل 3 بينهم مذيعة بالتليفزيون السوري في غارات إسرائيلية على دمشق (فيديو)

قُتل 3 مدنيين بينهم مذيعة في التليفزيون الرسمي السوري وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في العاصمة دمشق.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، عبر تطبيق تليغرام إنها تنعى المذيعة صفاء أحمد التي قتلت إثر عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي، أن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف مركبة في منطقة المزة التي تضم مقرات أمنية سورية بارزة وسفارات وبعثات دبلوماسية، ما أدى إلى مقتل المذيعة التي تقطن في شقة سكنية بذات المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الدفاعات الجوية السورية تصدت 3 مرات هذه الليلة لأهداف معادية في سماء دمشق.

الاستهداف الاسرائيلي في المزة بالعاصمة دمشق لسيارة لم نتمكن من معرفة من بداخلها بعد pic.twitter.com/dYF9NkblPe — أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) September 30, 2024

أضرار كبيرة

وأفادت الوكالة، بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، ونقلت عن مصدر عسكري قوله “شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسيّر من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق” فجر الثلاثاء

وأسفر ذلك عن “استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة”، وفق المصدر.

وسمعت في دمشق على مدار 30 دقيقة أصوات انفجارات ضخمة توزّعت على 4 جولات، وتردد صدى دويها في أنحاء المدينة.

وشوهد في المكان المستهدف حافلتين صغيرتين لنقل الركاب متفحمتين بالكامل، وتضررت واجهة مبنى سكني مؤلف من 9 طوابق، إضافة لاحتراق حوالى 10 سيارات كانت متوقفة في المكان.

ومنذ عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا، وكثّفت في الأيام الأخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، التي عبرها عشرات الآلاف من الفارين من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان خلال الأسبوع الأخير.