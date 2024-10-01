18 شهيدا جراء قصف الاحتلال مركبة وخياما للنازحين في خان يونس (فيديو)

استشهد 12 فلسطينيا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين من عائلة زنون غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستُشهد أيضا 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية خلف أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

غزة البعيدة عن الأنظار تعيش لحظات دموية وصعبة.

قبل قليل، انطلقت سيارات الإسعاف لانتشال 12 شهيدًا جراء استهداف خيمة في مواصي خانيونس، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

ما إن انتهت، حتى انطلقت من جديد بعد استهداف مركبة مدنية واستشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة في خانيونس. pic.twitter.com/hahXCllRdg — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 1, 2024

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن 39 شهيدا وصلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جراء غارات جوية إسرائيلية بالمدينة وأيضا برفح منذ مساء أمس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد عائلات بالقطاع خلال 48 ساعة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 23 شهيدا و101 مصابا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41638 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96460 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.