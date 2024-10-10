القسام توقع قوة للاحتلال في كمين مركب بجباليا وتستولي على مسيرات في البريج (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطع “فيديو” لاستيلاء مقاتليها على طائرات مسيّرة خاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي “خلال قيامها بمهام عملياتية واستخبارية في مخيم البريج وسط قطاع غزة“.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت كتائب القسام في بيانات منفصلة إن مقاتليها أوقعوا “سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا” شرق معسكر جباليا، شمالي القطاع.

وذكرت كتائب القسام أنه “فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة (شواظ) في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة (رعدية) في جيب (همر) واستهداف جيب آخر بقذيفة (تاندوم)”.

وأضافت أن مقاتليها تقدموا بعدها “صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وذكرت كتائب القسام في بيان لاحق أن مقاتليها تمكنوا من “استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع (ميركافاه) بقذيفة (تاندوم) وعبوة (شواظ) حضرتا مع قوة النجدة للمكان”.

كما أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ العمليات التالية في مخيم جباليا:

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “تاندوم” قرب مسجد أم المؤمنين عائشة.

الاشتباك مع قوة خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غربي المعسكر.

استهداف دبابة من نوع “ميركافاه” بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني، غربي المعسكر.

تدمير دبابة من نوع “ميركافاه 4” بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء، غربي المعسكر.

دك تجمعات قوات الاحتلال شرقي المعسكر بقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف دورية استطلاع لقوات الاحتلال، مكونة من جيبين و4 جنود، بطائرة مسيّرة “انتحارية” شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.