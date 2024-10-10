بعد كمين القسام في جباليا.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل 3 من ضباطه خلال المعارك في شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 734 عسكريًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الجيش في بيان إن القتلى الثلاثة كانوا يخدمون في “وحدة الدعم الإداري 5460، اللواء 460″، مشيرًا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 32 و37 عامًا.

وقالت “القناة 13” الخاصة إن الثلاثة قتلوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة وضعت في طريق سيارة جيب عسكرية خلال مرورها في جباليا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن مقاتليها أوقعوا “سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا” شرق معسكر جباليا، شمالي القطاع.

وذكرت كتائب القسام أنه “فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة (شواظ) في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة (رعدية) في جيب (همر) واستهداف جيب آخر بقذيفة (تاندوم)”.

وأضافت أن مقاتليها تقدموا بعدها “صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وذكرت كتائب القسام في بيان لاحق أن مقاتليها تمكنوا من “استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع (ميركفاه) بقذيفة (تاندوم) وعبوة (شواظ) حضرتا مع قوة النجدة للمكان”.