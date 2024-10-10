شاهد: لحظة اعتراض مسيّرة فوق إيلات أُطلقت من العراق

رصدت كاميرات إسرائيليين يسكنون جنوبي البلاد لحظة اعتراض طائرة مسيرة في سماء إيلات، مساء الأربعاء.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق صاروخ من منظومة القبة الحديدية الدفاعية تجاه المسيرة لإسقاطها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة “المقاومة الإسلامية” في العراق، إطلاق مسيرة انقضاضية تجاه “هدفًا حيويًا” في أم الرشراش “ايلات”.

كما أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق في بيان منفصل، إطلاق مسيرة أخرى تجاه “هدف حيوي” لم توضحه.

وتؤكد “المقاومة الإسلامية” استمرار عملياتها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية حتى وقف العدوان الإسرائيلي علي غزة.

و”المقاومة الإسلامية” في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، برز عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفذ عددًا من الهجمات بمسيّرات وصواريخ استهدف بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وشنّ هجمات على أهداف إسرائيلية.