مصر ترد على اتهامات حميدتي بالضلوع في قصف قوات الدعم السريع بالسودان

نفت مصر ما أسمتها “المزاعم” التي أطلقها محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إلى أن “تلك المزاعم تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان”.

وقال البيان “مصر إذ تنفي تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع”.

وأكد البيان “حرص مصر على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً”.

كما شدد بيان الخارجية المصرية على أن القاهرة لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة، وفق ذات المصدر.

اتهامات حميدتي

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان مصر بشن ضربات جوية على قواته، وذلك في مقطع فيديو مسجل بثه عبر حسابه على منصة (إكس).

كما اتهم حميدتي القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات في الحرب المستمرة منذ 18 شهر تقريبا في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال حميدتي “قواتنا في جبل موية بولاية سنار قتلوا وضربوا غدرا بالطيران المصري”.

وأضاف “صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب حتى يتراجعوا لكنهم تمادوا الآن”.

وتابع “قوتنا لم تُهزم في جبل موية وسنعيد الكرة للسيطرة على الجبل ثانية”.

وزعم حميدتي أن مصر أمدت الجيش السوداني بقنابل أمريكية زنة 250 كيلوغراما، كما سلمته 8 طائرات K-8 صينية.