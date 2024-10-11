أضرار كبيرة في منزل شمالي إسرائيل جراء سقوط صواريخ حزب الله (فيديو)

تضرر أحد المنازل بمنطقة “أحيهود” شمالي إسرائيل جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، اليوم الجمعة.

وأظهر “فيديو” تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضرر غرف المنزل بشكل كامل جراء إصابته بأحد الصواريخ.

ومنذ صباح الجمعة، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 70 صاروخًا من لبنان على مدن ومستوطنات في شمالي البلاد، وسط دوي صفارات الإنذار فيها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في العديد من المدن والمستوطنات مثل عكا وكريات شمونة والجليل الأعلى وكريات أتا والمطلة، إضافة إلى شمال الجولان المحتل.

ووفق جيش الاحتلال، تم اعتراض بعض الصواريخ وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة، دون الإشارة إلى وقوع إصابات من عدمه.

مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ من لبنان

في السياق، قتل شخص وأصيب آخر بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة يرؤون في الجليل الأعلى.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: تم تحديد وفاة أحد جرحى إطلاق النار المضاد للدروع في الجليل الأعلى، وهو عامل أجنبي من تايلاند عمره 27 عامًا، فيما لم تتضح هوية المصاب الثاني.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن السلطات أوعزت إلى سكان عدد من التجمعات السكانية في الجليل الأعلى، منها الريحانية، بملازمة المنازل حتى إشعار آخر عقب ورود إنذارات بتسلل مسلحين.