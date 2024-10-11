بالصواريخ والمسيرات.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثي استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي “انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني” على اليمن.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، مساء الخميس، إن القوات التابعة للجماعة استهدفت خلال العملية الأولى “سفينة (OLYMPIC SPIRIT)، أوليمبك سبيريت، النفطية الأمريكية”.

وأوضح أن استهداف السفينة جرى “في البحر الأحمر بــ 11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين”، مؤكدا تحقيق “إصابة مباشرة وبالغة”.

وقال المتحدث أن الجماعة استهدفت في العملية الثانية “سفينة (ST. JOHN)، سانت جون، في المحيط الهندي بصاروخ مجنح”، مشيرا إلى تحقيق “إصابة مباشرة”.

وأضاف أن استهداف السفينة جرى “لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

بدورها، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن الناقلة “أوليمبك سبيريت” أصيبت على بعد نحو 73 ميلا بحريا (135 كيلومترا) جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.

وأكد المتحدث باسم جماعة الحوثي أنها “مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي”، وأن عملياتها لن تتوقف “حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

وأعلن زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، الأحد الماضي، استهداف 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وإطلاقها أكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة في عملياتها المساندة لغزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل عام.