حريق بمبنى في تل أبيب جراء سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان (فيديو)

تضرر مبنى في مدينة هرتسيليا بتل أبيب وسط إسرائيل جراء اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان، اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع “فيديو” تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل انفجار طائرة مسيّرة في السماء قبل أن تسقط أخرى في مدينة “هرتسيليا”، واندلاع حريق بأحد المباني.

وتبعد هرتسيليا بضعة كيلو مترات عن أهداف مهمة، بينها مطار بن غوريون في مدينة اللد (المطار الرئيس لتل أبيب)، ومقر وزارة الدفاع، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية في تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قيامه بمحاولات اعتراض لطائرة مسيّرة، وسط البلاد، موضحًا أن التفاصيل قيد الفحص.

وقال الجيش، في بيان: “تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط البلاد، بشأن اختراق طائرة معادية، تمت محاولات اعتراض، والتفاصيل قيد الفحص”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن الجيش الإسرائيلي اعترض مسيّرة واحدة في منطقة هرتسيليا (وسط).